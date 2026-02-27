Фрукт дороже золота: как ананас покорил Европу

Сегодня ананас давно утратил ореол экзотики. Этот фрукт можно увидеть в любом супермаркете. Однако еще несколько столетий назад он был одним из самых редких и дорогих продуктов в Европе, при этом отношение к нему в разных странах складывалось поразительно по-разному. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

© doomu/iStock.com

Как ананас попал в Европу?

Европейцы узнали об ананасе в эпоху Великих географических открытий. В 1493 году Христофор Колумб во время одного из путешествий в Новый Свет впервые описал необычный плод, который местные жители выращивали на Карибах. Для европейской публики это был совершенно новый продукт.

Ананас быстро стал символом далеких земель и колониальной экзотики. Проблема заключалась в том, что фрукт крайне плохо переносил длительные морские перевозки. Большинство плодов попросту не выдерживали путешествия через океан.

Так, в XVII–XVIII веках ананас оказался в особой категории продуктов — почти недоступных. Его цена могла сопоставляться со стоимостью дорогостоящих предметов роскоши. Высокая стоимость объяснялась сразу несколькими факторами:

сложность транспортировки,

маленький срок хранения,

трудности выращивания в холодном климате.

Ограниченность предложения автоматически превращала фрукт в символ богатства. Ананас начал выполнять функцию не столько еды, сколько социального маркера.

«Зелья любви»: древние напитки для сексуальных утех

Англия

В британской культуре XVIII–XIX веков ананас стал символом изобилия и гостеприимства. Выращивание фрукта в местных условиях требовало сложных оранжерей, специальных печей и дорогостоящего ухода. Появились так называемые pineries — специализированные теплицы для ананасов. Владение собственным урожаем означало высокий статус владельца.

Любопытная деталь: ананасы нередко использовались исключительно как декоративный элемент. Их выставляли на приемах, ужинах и балах в качестве центрального украшения стола. Тропический фрукт также изображали на мебели, фасадах домов, посуде и текстиле.

Существовала даже практика аренды ананасов. Один и тот же плод мог последовательно появляться на нескольких мероприятиях у разных хозяев, демонстрируя таким образом их достаток.

Ананас воспринимался почти как музейный экспонат. Фрукт был настолько дорогим, что его порча или небрежное обращение считались недопустимыми.

Россия

В Российской империи история ананаса развивалась иначе. Уже в XVIII веке экзотические культуры начали активно выращивать в усадебных оранжереях.

Интерес к тепличному хозяйству усилился при Петре I и продолжился при Екатерине II. Ананасы выращивали в Подмосковье, Санкт-Петербурге и дворянских усадьбах. И, хотя фрукт оставался признаком достатка, его восприятие оказалось менее ритуализированным, чем в Англии.

В исторических источниках и мемуарной литературе встречаются упоминания о довольно неожиданных способах приготовления ананасов. Фрукт могли:

мариновать,

солить.

добавлять в горячие блюда.

В отдельных усадьбах тепличные ананасы становились относительно доступными. Избыток плодов давал возможность для кулинарных экспериментов. Кроме того, во времена дореволюционной гастрономии засолка и маринование продуктов помогали увеличить их срок годности.

Как ананас стал массовым продуктом?

Перелом произошел в XIX–XX веках. Развитие транспорта, холодильных технологий и международной торговли резко снизило стоимость доставки. Ананас утратил статус редчайшей диковинки. Фрукт, который когда-то берегли как драгоценность, стал частью повседневного рациона. Сегодня ананас больше не вызывает ни благоговения, ни удивления.

Ранее мы рассказывали, как киви получил свое название.