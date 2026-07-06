Эта процедура на протяжении почти ста лет считалась одним из главных способов вернуть человека к жизни. Ее рекомендовали ведущие медицинские учреждения Европы. «‎Рамблер» расскажет, зачем врачи вдували в анус табачный дым.

Табак попал в Европу из Нового Света в XVI веке, и вместе с ним пришли представления коренных американцев о его целебных свойствах. Индейские народы Северной Америки использовали табак в том числе ректально — для лечения различных недугов.

Для чего медики доктора табак?

Первое задокументированное упоминание применение табака в европейской медицине относится к 1686 году — о ней писал английский врач Томас Сиденхэм. Тогда ректальное введение табачного дыма было средством от кишечных колик. Позднее процедура получила новое применение — оживление утопленников. Если в XVIII веке человека вытаскивали из реки без признаков жизни, первое, что делал врач — это брал специальный прибор, вставлял трубку в прямую кишку пострадавшего и начинал вдувать табачный дым. Но по-настоящему знаменитым метод стал в середине XVIII века благодаря нескольким случаям, которые стали убедительным доказательством его эффективности для медицинского сообщества.

Один из самых известных эпизодов произошел в 1745 году. Женщина упала с парома в Сену и потеряла сознание. Солдат, оказавшийся рядом, использовал трубку от собственной курительной трубки и ввел дым ректально. По свидетельству очевидцев, после пятого вдувания женщина пришла в себя. Этот случай, описанный французским врачом Жаком-Жаном Брюйе, стал одним из главных аргументов в пользу процедуры.

Еще раньше, в 1650 году в Англии, произошел не менее показательный случай. Энн Грин была приговорена к повешению за детоубийство — хотя ребенок оказался мертворожденным. После казни ее тело передали студентам-медикам для анатомических исследований, но обнаружили, что женщина еще жива. Среди прочих мер реанимации, которые применили врачи, была и табачная клизма. Грин выжила, была помилована и прожила еще несколько лет.

Как врачи объясняли эффективность метода?

Медицина XVIII века опиралась на гуморальную теорию — представление о том, что здоровье определяется балансом четырех жидкостей организма: крови, флегмы, желчи черной и желчи желтой. Курение и табачный дым считались средством, которое как бы высушивает избыток влаги и восстанавливает равновесие.

Зачем раньше женщины вводили во влагалище фекалии

В отношении утопленников они рассуждали так: если человек захлебнулся, его тело переполнено водой, значит табачный дым вытянет лишнюю влагу и согреет внутренние органы. Кроме того, никотин, как полагали врачи, стимулирует сердцебиение и дыхание. Раздражение от дыма в прямой кишке должно было дополнительно встряхнуть организм и привести пациента в чувство.

В отсутствие понимания физиологии они казались разумными. И, что важно, некоторые случаи реально давали видимый положительный результат. Утопленники иногда выживали. Что именно помогало — дым, механическое воздействие, согревание или просто время — понять без современных методов анализа было невозможно.

Наборы у Темзы и парижские ящики

В 1774 году лондонские врачи Уильям Хоукс и Томас Коган основали организацию под названием «‎Учреждение для оказания немедленной помощи лицам, по всей видимости, скончавшимся от утопления». Впоследствии она стала называться Королевским гуманным обществом и существует по сей день. В то время одним из главных инструментов реанимации в таких случаях считался именно табачный дым, вводимый ректально.

В 1780-е годы вдоль Темзы разместили специальные наборы для реанимации, в которых находилось оборудование для табачной процедуры. Аналогичную систему выстроили в Париже: аптекарь Филипп Никола Пла установил около двадцати «‎фумигационных ящиков» вдоль Сены, содержавших все необходимое для процедуры.

Оборудование поначалу было примитивным. Первые практикующие врачи буквально вдували дым ртом через трубку — это создавало очевидный риск для исполнителя. Впоследствии появились специальные мехи и наконечники для ректального введения. Устройство состояло из пузыря, соединенного с перевернутой курительной трубкой, к которой прилагался конический наконечник и кран для регулировки потока.

Что еще лечили с помощью дыма?

Успехи в реанимации утопленников воодушевили врачей, и практика быстро распространилась на другие состояния. Табачную клизму назначали при грыжах и кишечной непроходимости, желудочных болях и запорах, при простудах и дыхательной недостаточности, при холере и тифе, при судорогах и головных болях. В 1805 году появились отвары табака для ректального введения, хотя они давали заметные побочные эффекты: тошноту, рвоту и обильное потоотделение.

Когда этот метод искоренили?

В 1811 году английский хирург Бенджамин Броди провел серию экспериментов на животных и доказал, что никотин является сердечным ядом: он нарушает работу сердечной мышцы и подавляет кровообращение. Именно то, что врачи считали стимулирующим эффектом, на деле оказалось токсическим воздействием на орган, который у утопленников и без того работал на пределе.

После публикации результатов Броди практика начала быстро терять сторонников. Реанимационные наборы у рек постепенно исчезали, а к 1855 году их убрали окончательно. Оборудование появилось на лондонских рынках подержанных товаров — снаряжение, которое еще недавно висело у каждого моста как обязательный инструмент спасения жизни, превратилось в курьезный антиквариат.

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