Почему средневековые дамы не могли жить без мышьяка

Сегодня мышьяк известен как сильнейший яд. Однако в Средние века женщины активно применяли его в повседневной жизни. «Рамблер» расскажет, зачем дамы пользовались смертельным веществом.

Опасная косметика

В Средние века главным признаком женской красоты считалась бледная, почти белая кожа. Она символизировала благородство и достаток, ведь светлая кожа говорила о том, что дама не работает сутками под солнцем. Поэтому ради достижения идеала женщина шли на опасные эксперименты.

Мышьяк входил в состав белил — специальных смесей для лица. Белила наносили как тональный крем, чтобы скрыть веснушки, неровности кожи и придать лицу «аристократическую» бледность. Частью модного образа также считался больной и ослабленный вид.

Однако долгое использование белил с мышьяком приводило к разрушительным последствиям. Кожа становилась тонкой, покрывалась язвами, и у дам начинали выпадать зубы и волосы. Также появлялась постоянная слабость, а в особо тяжелых случаях отравление заканчивалось смертью. Но в обществе все эти симптому долгое время не связывали с косметикой.

Ядовитое лекарство

Помимо косметики, мышьяк применялся и в медицине. Средневековые врачи считали, что небольшие дозы вещества могут очищать кровь и помогать при кожных болезнях. Его использовали в мазях против чесотки, нарывов и даже в лечении опухолей.

В некоторых случаях яд действительно ненадолго помогал. Он на время снимал воспаления, кожа становилась чище. Это объясняется тем, что мышьяк убивал бактерии. Однако вместе с тем он быстро начинал разрушать и здоровые ткани.

Иногда мышьяк прописывали для применения внутрь — от лихорадки и желудочных проблем. Конечно, дозировки не всегда были безопасными, и многие пациенты страдали от отравлений. Но выбирать было особо не из чего — мышьяк был одним из немногих доступных лекарств.

Отмена мышьяка

В конце Средних веков — в конце Нового времени его начали добавлять в тени для глаз, а врачи использовали соединения мышьяка для лечения сифилиса и некоторых видов рака. Но с развитием химии и медицины стало ясно, насколько опасно это вещество даже в малых дозах. Люди окончательно удостоверились в том, что мышьяк — это отравляющий смертельный яд. Постепенно его исключили из косметики и лекарств, заменив на более безопасные средства.

