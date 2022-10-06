Британец вырастил самый длинный в мире лук-порей

Агентство UPI сообщило, что британец по имени Дерек Халм попал в Книгу рекордов Гиннесса, вырастив самый длинный в мире лук-порей.
Халм признался, что давно хотел вырастить и показать миру этот длинный овощ. Еще в 2019 году он получил семена болгарского лука-порея и посадил их на своем участке. Но продемонстрировать результат огороднику никак не удавалось: в мире бушевал COVID-19.
Теперь, наконец, Халм сумел зарегистрироваться в Национальном чемпионате гигантских овощей и стать победителем.
Длина лука-порея, выращенного Халмом составила 143 сантиметра, что подтвердили все участники чемпионата.