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2 часа назад

Британец вырастил лук-порей длиной 143 см и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Мария Кимакович

Агентство UPI сообщило, что британец по имени Дерек Халм попал в Книгу рекордов Гиннесса, вырастив самый длинный в мире лук-порей.

Британец вырастил самый длинный в мире лук-порей
Фото: pxhere.compxhere.com
Stoke-on-Trent City Council

Халм признался, что давно хотел вырастить и показать миру этот длинный овощ. Еще в 2019 году он получил семена болгарского лука-порея и посадил их на своем участке. Но продемонстрировать результат огороднику никак не удавалось: в мире бушевал COVID-19.

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Теперь, наконец, Халм сумел зарегистрироваться в Национальном чемпионате гигантских овощей и стать победителем.

Длина лука-порея, выращенного Халмом составила 143 сантиметра, что подтвердили все участники чемпионата.

Ранее врачи обнаружили в желудке пациента шокирующую находку.

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