Женщина купила лотерейный билет за 4 минуты до конца розыгрыша и выиграла 500 тысяч $

Жительница США из Северной Каролины по имени Стефани Исраэль купила лотерейный билет за один доллар и выиграла полмиллиона. Женщина решила принять участие в лотерее за 4 минут до конца розыгрыша.
«Была поздняя ночь, я лежала в постели, и дух просто сказал мне зайти в Интернет и купить его», — поделилась американка.
На следующий день после покупки билета женщина узнала, что разбогатела. Она выиграла 501 544 долларов. По словам Стефани Исраэль, она кричала 20 минут и напугала своим ором всю семью.
Американка уже получила свои выигрыш. После уплаты налогов он составил 356 147 долларов. Женщина уже решила, куда потратит свои деньги. В будущем она планирует инвестировать их в семейный бизнес.