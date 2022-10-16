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1 час назад

Женщина купила лотерейный билет за 4 минуты до конца розыгрыша и выиграла 500 тысяч долларов

Мира Маркина

Жительница США из Северной Каролины по имени Стефани Исраэль купила лотерейный билет за один доллар и выиграла полмиллиона. Женщина решила принять участие в лотерее за 4 минут до конца розыгрыша.

Женщина купила лотерейный билет за 4 минуты до конца розыгрыша и выиграла 500 тысяч $
Фото: PxherePxhere

«Была поздняя ночь, я лежала в постели, и дух просто сказал мне зайти в Интернет и купить его», — поделилась американка.

Интуиция помогла мужчине выиграть миллион долларов

На следующий день после покупки билета женщина узнала, что разбогатела. Она выиграла 501 544 долларов. По словам Стефани Исраэль, она кричала 20 минут и напугала своим ором всю семью.

Американка уже получила свои выигрыш. После уплаты налогов он составил 356 147 долларов. Женщина уже решила, куда потратит свои деньги. В будущем она планирует инвестировать их в семейный бизнес.

Ранее мужчина выиграл 9 миллионов рублей благодаря ошибке.

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