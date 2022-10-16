Женщина купила лотерейный билет за 4 минуты до конца розыгрыша и выиграла 500 тысяч $

Жительница США из Северной Каролины по имени Стефани Исраэль купила лотерейный билет за один доллар и выиграла полмиллиона. Женщина решила принять участие в лотерее за 4 минут до конца розыгрыша.

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«Была поздняя ночь, я лежала в постели, и дух просто сказал мне зайти в Интернет и купить его», — поделилась американка.

На следующий день после покупки билета женщина узнала, что разбогатела. Она выиграла 501 544 долларов. По словам Стефани Исраэль, она кричала 20 минут и напугала своим ором всю семью.