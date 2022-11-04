В Чили небольшой попугай невозмутимо сел на плечо корреспондента и вытащил наушник из уха, когда тот вел репортаж в прямом эфире. Об этом сообщает El Mostrador, а видео публикует телеграм-канал "Началось".

Особый комизм ситуации придает тот факт, что репортер рассказывал о том, как резко вырос уровень преступности в Чили. Видео мгновенно стало вирусным и облетело весь мир.

Кстати, неудачливому корреспонденту все же повезло, позже он смог найти наушник в траве. Попугаю, видимо, хотелось просто поиграть, а воровать по-настоящему он не хотел. Ведь он птица, а никакой не опасный преступник.