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2 часа назад

Попугай ворвался в прямой эфир и утащил репортера наушник: видео

Катя Кобышева

В Чили небольшой попугай невозмутимо сел на плечо корреспондента и вытащил наушник из уха, когда тот вел репортаж в прямом эфире. Об этом сообщает El Mostrador, а видео публикует телеграм-канал "Началось".

Особый комизм ситуации придает тот факт, что репортер рассказывал о том, как резко вырос уровень преступности в Чили. Видео мгновенно стало вирусным и облетело весь мир.

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Кстати, неудачливому корреспонденту все же повезло, позже он смог найти наушник в траве. Попугаю, видимо, хотелось просто поиграть, а воровать по-настоящему он не хотел. Ведь он птица, а никакой не опасный преступник.

Ранее подмосковная ворона сыграла в футбол на крыше и попала на видео.

Безумный мир,Видео,
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