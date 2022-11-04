Ворона, полюбившая игры с мячом, попала на видео в Можайске. Удивительные кадры были опубликованы в телеграм-канале «Можайский район М125».

Оказывается, эта ворона регулярно прилетает играть в футбол на крышу котельной.

«Воронель Месси в Можайске! Когда-то на Беловежской, 71 дети закинули мяч на крышу котельной. Теперь каждый день туда прилетает ворона, чтобы потренироваться. Хочет войти в нашу сборную, наверное», — подписал видео автор.

Многие оценили мастерство вороны и в комментариях высказались за то, чтобы направить ворону в сборную России по футболу. Хотя звучали предположения, что играть в мяч могут прилетать разные вороны.