Ворона, полюбившая игры с мячом, попала на видео в Можайске. Удивительные кадры были опубликованы в телеграм-канале «Можайский район М125».
Оказывается, эта ворона регулярно прилетает играть в футбол на крышу котельной.
«Воронель Месси в Можайске! Когда-то на Беловежской, 71 дети закинули мяч на крышу котельной. Теперь каждый день туда прилетает ворона, чтобы потренироваться. Хочет войти в нашу сборную, наверное», — подписал видео автор.
Многие оценили мастерство вороны и в комментариях высказались за то, чтобы направить ворону в сборную России по футболу. Хотя звучали предположения, что играть в мяч могут прилетать разные вороны.
Ранее в Москве была спасена от жестокого обращения краснокнижная сова-сипуха.