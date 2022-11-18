Медведь вероломно украл упаковку попкорна и попал на видео

Семья американцев выложила в социальных сетях серию роликов о происшествии на своем участке. На их публикацию обратило внимание информационное агентство UPI.

В Северной Каролине медведь пробрался на участок семьи Тенейш Пинникс и стал бродить около припаркованных автомобилей. Сообразительный зверь дергал двери за ручки, но все они были заблокированы. Кроме одного автомобиля.

Когда дверь открылась, медведь быстро оказался внутри салона. Спустя несколько секунд зверь вылез из машины, прихватив с собой упаковку готового попкорна. С ней воришка скрылся из виду.

Позже Тенейш и ее семья узнали, что в тот день нахальный мишка вломился в еще одну припаркованную машину и похитил оттуда упаковку чипсов. Теперь женщина обещает впредь никогда не оставлять еду в салоне и проверять замки на дверях.