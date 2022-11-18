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1 час назад

Медведь вероломно украл упаковку попкорна и попал на видео

Мира Маркина

Семья американцев выложила в социальных сетях серию роликов о происшествии на своем участке. На их публикацию обратило внимание информационное агентство UPI.

В Северной Каролине медведь пробрался на участок семьи Тенейш Пинникс и стал бродить около припаркованных автомобилей. Сообразительный зверь дергал двери за ручки, но все они были заблокированы. Кроме одного автомобиля.

Крошечный пес напугал медведя и обратил его в бегство

Когда дверь открылась, медведь быстро оказался внутри салона. Спустя несколько секунд зверь вылез из машины, прихватив с собой упаковку готового попкорна. С ней воришка скрылся из виду.

Позже Тенейш и ее семья узнали, что в тот день нахальный мишка вломился в еще одну припаркованную машину и похитил оттуда упаковку чипсов. Теперь женщина обещает впредь никогда не оставлять еду в салоне и проверять замки на дверях.

Ранее мы писали, зачем канадцам медведи в тюрьме.

Безумный мир,Видео,
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