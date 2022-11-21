Турист справил нужду на священной горе и разозлил местных

Блогер справил нужду на священную гору и разозлил жителей Гавайев. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фото: lotus_skywalker/TikTok lotus_skywalker/TikTok

Мужчина по имени Трэвис Апрайт опубликовал в своих социальных сетях видео, как мочится с вершины горы, показывая средний палец. Ролик заметили гавайцы и раскритиковали блогера за его поступок.

"Я думал, что это будет круто, но это выглядело глупо. Прошу у всех прощения", — извинился перед местными мужчина.