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15 часов назад

Женщина с Ямайки после аварии обрела британский акцент

Мира Маркина

Жительница Ямайки Дина-Рэй Клейтон попала в автоаварию, а вылечившись, стала говорить с британским акцентом. Ее историю публикует Jamaica Star.

Женщина с Ямайки после аварии обрела британский акцент
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В 2019 году Дина-Рэй Клейтон отметила второй день рождения. Ей удалось выжить после аварии, в которой женщина получила несколько серьезных травм, в том числе черепно-мозговую. Когда Дина пришла в себя ее ожидал другой сюрприз: она не может говорить, как прежде. Сначала женщина произносила слова с американским акцентом, затем – с тринидадским, а потом вовсе “застряла на британском”. Что интересно, Дина никогда не посещала Великобританию.

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Вследствие аварии у Клейтон развилась частичная амнезия. Дина смогла вернуться к работе бухгалтером, но ей по-прежнему сложно передвигаться и оставаться на службе полный день. Также она утратила способность понимать местные диалекты, которой владела раньше. Знание креольского осталось при ней.

Врачи считают, что из-за травмы головы у женщины развился синдром иностранного акцента – это редкое состояние, которое возникает после инсультов или травматизации. Всего в истории зафиксировано примерно сто случаев.

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