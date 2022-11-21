Женщина с Ямайки после аварии обрела британский акцент

В 2019 году Дина-Рэй Клейтон отметила второй день рождения. Ей удалось выжить после аварии, в которой женщина получила несколько серьезных травм, в том числе черепно-мозговую. Когда Дина пришла в себя ее ожидал другой сюрприз: она не может говорить, как прежде. Сначала женщина произносила слова с американским акцентом, затем – с тринидадским, а потом вовсе “застряла на британском”. Что интересно, Дина никогда не посещала Великобританию.