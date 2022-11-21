Мужчина нашел на пляже кольцо стоимостью более двух миллионов

Американец Джозеф Кук во время прогулки на одном из пляжей Флориды обнаружил кольцо. Но вместо того, чтобы сдать его в ломбард и выручить крупную сумму денег, мужчина решил найти владелицу украшения. Историей Кука заинтересовалось издание Metro.

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Кольцо, по оценкам, стоило не менее $40 тысяч или двух с половиной миллионов рублей. О своей находке Джозеф рассказал в соцсетях. Но это не дало никакого эффекта. Затем мужчина стал звонить в ювелирные салоны, пытаясь найти хозяйку украшения.

Пару недель спустя Куку стал звонить некто с незнакомого номера. Поначалу герой истории игнорировал настойчивого абонента. Когда мужчина решил ответить на очередной звонок, выяснилось, что на том конце провода была владелица кольца.

Пара из Джексонвилля потеряла точно такое же украшение, что нашел Кук. Когда Джозеф связался с супругами по видеосвязи, владелица колечка заплакала в конце разговора. Ей не верилось, что кольцо найдется.