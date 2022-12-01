Нервный попугай устроил испытание прохожим: видео

В австралийском Мельбурне попугай напугал прохожих и жителей домов на улице Флиндерс. Неадекватное поведение птицы запечатлел на камеру один из очевидцев. Его ролик, опубликованный в соцсетях, привлек внимание ABC News.

Белый какаду, сидя на незастекленном балконе одной из квартир, сбрасывал на тротуар горшки с цветами. При этом птица громко кричала. Проделки попугая шокировала прохожих, так как летящие с высоты горшки приземлялись в опасной близости от припаркованных машин и людей.

Один из жителей Мельбурна рассказал журналистам, что подобное поведение птиц видел неоднократно. Во время локдауна его балкон дважды облюбовал дикий попугай: он сорвал все растения.

Орнитолог из Университета Западного Сиднея Джон Мартин предположил, что проделки птиц могут быть связаны с игривым характером какаду.

“Мы знаем, что какаду могут стучать в окна жилых домов и требовать еду, возможно, сбрасывание цветов связано с этим”, — объяснил свою точку зрения он.

Власти Мельбурна призвали жителей домов, а также управляющих зданиями убрать источники пищи и растения с балконов. По их мнению, это может помочь в ситуации с буйством диких птиц.