Мужчина держит стаю рыб в качестве питомцев

Обычный дом во вьетнамской провинции Анзянг стал настоящей достопримечательностью не только местных жителей, но и туристов. А все потому, что люди приезжают сюда, чтобы собственными глазами увидеть целую стаю рыб, которые приплывают к мужчине по имени Муой Фук за едой. Рыбы для вьетнамца стали своеобразными домашними животными, пишет Oddity Central.

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Все началось с того, что Фук однажды заметил возле дома на поверхности реки рыб, с открытыми ртами. Они словно просили еду. Вьетнамец кинул им несколько гранул корма для уток, которые рыбешки жадно проглотили.

На следующий день рыбы вернулись вновь. И снова Фук устроил им трапезу. С этого дня стая рыб стала приплывать к дому вьетнамского фермера ежедневно. С собой, кстати, «старички» приводят новичков.