Ирландец судится с работодателем за слишком скучную работу

Дермот Аластер, финансовый менеджер из Ирландии, в течение многих лет прилежно исполнял свои рабочие обязанности. Но однажды он решил, что ему слишком скучно. И вместо смены деятельности подал на компанию в суд, сообщает Oddity Central.

“Я бы сказал, если бы у меня было что-то, что требует от меня работы раз в неделю, я был бы в восторге”, — посетовал герой истории.

Дермот уверен, что работодатель просто мстит ему. В 2013 году произошел странный случай: ирландец ушел на больничный, а по возвращению обнаружил некоторые несостыковки в финансовой отчетности компании. Дермот сообщил руководству о них и с тех пор существование клерка стало по большей части номинальным. Ему не отправляли электронные письма, связанные с работой, коллеги тоже перестали общаться с Дермотом.