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1 час назад

Ирландец судится с работодателем за слишком скучную работу

Мира Маркина

Дермот Аластер, финансовый менеджер из Ирландии, в течение многих лет прилежно исполнял свои рабочие обязанности. Но однажды он решил, что ему слишком скучно. И вместо смены деятельности подал на компанию в суд, сообщает Oddity Central.

Ирландец судится с работодателем за слишком скучную работу
Фото: Кадр из сериала "Офис"Кадр из сериала "Офис"

Дермота устраивало жалованье – он получал €108 000 (или около 4,2 млн рублей) в год. Но отсутствие каких-либо новых задач стало сильно угнетать сотрудника Национальной железнодорожной сети Ирландии.

“Я бы сказал, если бы у меня было что-то, что требует от меня работы раз в неделю, я был бы в восторге”, — посетовал герой истории.

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Дермот уверен, что работодатель просто мстит ему. В 2013 году произошел странный случай: ирландец ушел на больничный, а по возвращению обнаружил некоторые несостыковки в финансовой отчетности компании. Дермот сообщил руководству о них и с тех пор существование клерка стало по большей части номинальным. Ему не отправляли электронные письма, связанные с работой, коллеги тоже перестали общаться с Дермотом.

Требования искового заявления не раскрываются.

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