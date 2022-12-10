Бульдог "поет" на балконе: видео

Два бульдога вышли на балкон, и один из них и начал издавать звуки, похожие на пение. Как только хозяйка сделала питомцу замечание, он закончил "концерт".

Собаки могут начать "петь", потому что чувствуют связь со своими предками — волками. Хищники воют, чтобы общаться друг с другом в дикой природе, предупреждать других членов стаи об опасности или не пускать кого-то еще на свою территорию. Еще вой помогает объединять стаю: одна если одна собака начнет выть, к ней с большой вероятностью присоединятся другие.