Бульдог "поет" на балконе: видео

Два бульдога вышли на балкон, и один из них и начал издавать звуки, похожие на пение. Как только хозяйка сделала питомцу замечание, он закончил "концерт".
"Возможно, балкон был плохой идеей", — шутит владелица собак на видео.
Собаки могут начать "петь", потому что чувствуют связь со своими предками — волками. Хищники воют, чтобы общаться друг с другом в дикой природе, предупреждать других членов стаи об опасности или не пускать кого-то еще на свою территорию. Еще вой помогает объединять стаю: одна если одна собака начнет выть, к ней с большой вероятностью присоединятся другие.
Собаки не всегда понимают, почему воют в конкретный момент, но их поведение обусловлено генетическим кодом.
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