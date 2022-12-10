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2 часа назад

Бульдог "поет" на балконе: видео

Мира Маркина

Два бульдога вышли на балкон, и один из них и начал издавать звуки, похожие на пение. Как только хозяйка сделала питомцу замечание, он закончил "концерт".

"Возможно, балкон был плохой идеей", — шутит владелица собак на видео.

Как на самом деле кошки и собаки видят мир

Собаки могут начать "петь", потому что чувствуют связь со своими предками — волками. Хищники воют, чтобы общаться друг с другом в дикой природе, предупреждать других членов стаи об опасности или не пускать кого-то еще на свою территорию. Еще вой помогает объединять стаю: одна если одна собака начнет выть, к ней с большой вероятностью присоединятся другие.

Собаки не всегда понимают, почему воют в конкретный момент, но их поведение обусловлено генетическим кодом.

Ранее "Рамблер" объяснял, почему собаки облизывают мордочку.

Безумный мир,Видео,ПРЕДОК,
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