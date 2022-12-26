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2 часа назад

Семья из ЮАР нашла ядовитую змею под рождественской елкой

Мира Маркина

Рождество для семьи из ЮАР едва не обернулось трагедией. Все дело в находке, обнаруженной под наряженной елкой, сообщает портал LADBible.

Семья из ЮАР нашла ядовитый подарок под рождественской елью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Из-под рождественской елки выползла. Члены семьи вызвали специалиста, который мог бы поймать ее. Ник Эванс приехал на вызов. Позднее он рассказал журналистам, что змея оказалась черной мамбой – эта особь считается одной из самых опасных на планете. Яд этого пресмыкающегося может убить взрослого всего за 20 минут.

“Санта оставил мне рождественский подарок, хотя и не в моем доме”, — пошутил Эванс.

В Индии ребенок убил змею ответным укусом

Змеелов предположил, что змея испугалась садовника, стригущего газон. Поэтому она заползла в дом и устроилась на елке. По словам Ника, такая ситуация встретилась в его практике впервые.

Ранее “Рамбер” писал, почему кошки не заходят в открытую дверь.

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