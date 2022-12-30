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2 часа назад

Австралийка обнаружила под диваном тасманского дьявола и перепутала его с игрушкой собаки

Мира Маркина

Австралийка Кирстен Линч нашла под диваном тасманского дьявола и подумала, что это игрушка для собаки, пишет LADBible. Когда животное подало признаки жизни, женщина испугалась.

Австралийка перепутала тасманского дьявола с игрушкой собаки
Фото: PxherePxhere

Кирстен Линч заглянула под диван и увидела плюшевого тасманского дьявола, с которым играет ее ретривер. Австралийка хотела достать игрушку, но та внезапно убежала в сторону. Оказалось, в дом Линч забрался настоящий тасманский дьявол.

"Я испытала страх всей своей жизни. Но, если честно, я думаю, что бедняжка [тасманский дьявол] испугался больше меня", — прокомментировала Кирстен.

Позже женщина сообщила, что животное вернулось в дикую природу.

Что животные видят в зеркале

Ранее "Рамблер" рассказывал, как отец и сын поймали морского дьявола весом 272 килограмма.

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