Австралийка перепутала тасманского дьявола с игрушкой собаки

Австралийка Кирстен Линч нашла под диваном тасманского дьявола и подумала, что это игрушка для собаки, пишет LADBible. Когда животное подало признаки жизни, женщина испугалась.

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Кирстен Линч заглянула под диван и увидела плюшевого тасманского дьявола, с которым играет ее ретривер. Австралийка хотела достать игрушку, но та внезапно убежала в сторону. Оказалось, в дом Линч забрался настоящий тасманский дьявол.

"Я испытала страх всей своей жизни. Но, если честно, я думаю, что бедняжка [тасманский дьявол] испугался больше меня", — прокомментировала Кирстен.

Позже женщина сообщила, что животное вернулось в дикую природу.