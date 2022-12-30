Обезьяна с детенышем сорвала фотосессию молодоженам

Во время свадебной церемонии на жениха внезапно вскарабкалась обезьяна с детенышем и попала на видео. Смешной ролик попал на NDTV .

Начиналось все вполне типично: жених кружил невесту, их снимали на фото и видео. Но вдруг в кадре оказалась обезьяна с детенышем на спине, ей почему-то очень захотелось забраться на жениха. И вот мы видим обезьяну, позирующую со своим детенышем и чужим женихом. Затем к жениху присоединилась невеста.