Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Обезьяна с детенышем сорвала фотосессию молодоженам

Катя Кобышева

Во время свадебной церемонии на жениха внезапно вскарабкалась обезьяна с детенышем и попала на видео. Смешной ролик попал на NDTV.

Начиналось все вполне типично: жених кружил невесту, их снимали на фото и видео. Но вдруг в кадре оказалась обезьяна с детенышем на спине, ей почему-то очень захотелось забраться на жениха. И вот мы видим обезьяну, позирующую со своим детенышем и чужим женихом. Затем к жениху присоединилась невеста.

Ролик мгновенно завирусился и собрал множество лайков и комментариев. Многие отметили, что жених и невеста были очень терпимы к животным и благодарили их за

это.

Заячьи уши и свиной пятачок: как живет африканский трубкозуб

Ранее мужчина потерял бизнес и сорвал куш в лотерее.

Безумный мир,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители