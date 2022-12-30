Мужчина потерял бизнес и сорвал куш в лотерее

Житель Англии потерял свой бизнес, но неожиданно выиграл в лотерею и спас сам себя от краха. Об этом пишет газета Liverpool Echo.

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Как рассказал Бернард в интервью изданию, в мае 2022 года он был вынужден закрыть свое дело, которым занимался почти 50 лет.

«Когда ударил COVID-19, мы были вынуждены закрыться, и снова вернуться в дело не вышло. Боролись, продолжали работать, но в конце концов нагрузка стала слишком большой, и мы не справились. Я потерял все», — поделился воспоминаниями Бернард.

Лотерейный билет компании Omaze мужчина купил за десять фунтов, а выиграл 250 тысяч фунтов стерлингов (что составляет примерно 21,8 миллиона рублей). Для него это большая удача.

«Это изменило все. Это спасло Рождество. Мне вернули мою пенсию», — отметил Бернард.