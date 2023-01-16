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4 часа назад

Сколько дней длилась самая большая автомобильная пробка: видео

Стелла Шмель

Каждый обладатель авто изначально настраивается на то, что ему придется часто стоять в пробках. Например, житель Москвы в среднем проводит в пробках 91 час в год. Но случаются форс-мажорные ситуации, когда водители оказываются в пробке, в которой приходится стоять гораздо больше привычного.

Самая большая пробка в мире случилась в 2010 году на китайском шоссе в Пекине, она длилась целых 11 дней. Водители, оказавшиеся в ней, сообщали, что преодолевали отрезок в 100 километров за 5 дней.

Причиной такого затора стали сразу несколько факторов – ремонтные работы и увеличенное количество грузовых автомобилей на шоссе. Ситуация нормализовалась только после окончания ремонта на дороге.

Зачем Стив Джобс менял автомобиль два раза в год

Подробнее о самой долгой пробке за всю историю смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как выглядит самый густонаселенный остров в мире.

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