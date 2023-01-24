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2 часа назад

Студент жестоко пошутил над приводящим к себе девушек соседом

Катерина Саломе

Студент колледжа устал от жизни с соседом, постоянно приводящим к себе девушек, и решил подшутить над ним. Он повесил в их комнате распечатанный на бумаге опрос для партнерш соседа, чтобы они заполняли его после секса. Историей молодой человек с ником themedicd поделился на Reddit.

Студент жестоко пошутил над приводящим к себе девушек соседом
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Это необходимо для обеспечения качества и его дальнейшего улучшения. Пожалуйста, отвечайте честно», — гласила надпись на опросе под названием «Посткоитальная анкета об Айзеке».

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Молодой человек предложил девушкам дать оценку соседу-ловеласу. При этом среди вариантов ответов не было положительных: «Вы планируете снова прийти сюда? Обведите в кружок один ответ из следующих вариантов: "определенно нет", "вероятно", "предпочту не отвечать"». Находчивый студент прикрепил рядом измерительную линейку, необходимую «для сравнения».

Ранее мы писали о том, что мужчина дважды отомстил начальнику за увольнение.

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