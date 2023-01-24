Студент жестоко пошутил над приводящим к себе девушек соседом

Студент колледжа устал от жизни с соседом, постоянно приводящим к себе девушек, и решил подшутить над ним. Он повесил в их комнате распечатанный на бумаге опрос для партнерш соседа, чтобы они заполняли его после секса. Историей молодой человек с ником themedicd поделился на Reddit.