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3 часа назад

Рыба, игравшая в приставку, списала деньги с карты своего владельца

Мира Маркина

Блогер из Японии с ником Мутекимару, прославившийся своими роликами на Ютубе стал жертвой своих же "разработок", об этом сообщает CNN.

Рыба, игравшая в приставку, списала деньги с карты своего владельца
Фото: UnsplashUnsplash

Японец установил в домашнем аквариуме с рыбами специальное программное обеспечение, которое позволяло рыбам управлять игровой приставкой Нинтендо. Все движения рыб синхронизируются с контроллером и соответсвующие действия регистрируются в видеоигре. Блогер уже не первый раз проводил подобные стримы в Ютубе, где игрой управляли рыбы.

На этот раз владелец покинул квартиру и его аквариумные питомцы остались без присмотра. Во время очередного стрима произошел сбой и приставка вышла из игры на главный экран. Движения рыб продолжали регистрироваться еще около 7 часов. В какой-то момент случилась такая последовательность введенных данных, что с карты владельца были списаны 500 йен.

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Но рыбы на этом не остановились и помимо прочего создали новый аватар и зашли в магазин игр. Все это происходило в прямом эфире.

Вернувшийся владелец узнал о произошедшем и запросил у Нинтендо возврат средств, объяснив ситуацию. Вернули ему деньги или нет, остается неизвестным.

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