Женщина рассказала, что увидела во время клинической смерти

Женщина из Австралии Линда Крамер рассказала о том, что видела в раю во время клинический смерти. Об этом она сообщила в интервью YouTube-каналу NDE Diary.

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Крамер рассказала, что пошла в ванную с утра и подумала, что уснула. На самом деле, у нее произошла остановка сердца, которая продлилась 15 минут. Эта ситуация произошла в 2001 году.

Женщина до сих пор помнит все то, что чувствовала тогда. Она отметила, что по ее ощущениям, в загробной жизни прошло пять лет. По ее мнению, она была в раю: видела поле с цветами, горные вершины и небоскребы. Женщина также могла принимать любую форму и перемещаться в любое место.