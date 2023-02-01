Бесплатный подарок помог американке сорвать куш

В руках 41-летней жительницы США оказался бесплатный купон ценностью в пять долларов (около 350 рублей). Его она получила за участие в повторных розыгрышах. На него женщина купила лотерейный билет – накануне Нового года. Не добравшись до дома, прямиком в машине она стерла защитный слой. И увиденное шокировало ее.