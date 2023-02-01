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2 часа назад

Бесплатный подарок помог американке сорвать куш

Мира Маркина

Американка из Трентона (штат Мичиган) получила бесплатный купон и выиграла крупную сумму. Ее историю рассказало информационное агентство UPI.

Бесплатный подарок помог американке сорвать куш
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В руках 41-летней жительницы США оказался бесплатный купон ценностью в пять долларов (около 350 рублей). Его она получила за участие в повторных розыгрышах. На него женщина купила лотерейный билет – накануне Нового года. Не добравшись до дома, прямиком в машине она стерла защитный слой. И увиденное шокировало ее.

«Несколько раз перепроверила билет и отсканировала его при помощи мобильного приложения лотереи, чтобы удостовериться. Когда на экране появились конфетти и цифра "300 тысяч долларов", я позвонила семье и друзьям», — рассказала героиня истории.

Мужчина выиграл в лотерею благодаря совету покойного отца

Обладательница джекпота забрала приз совсем недавно. Как распорядиться выигрышем, женщина уже знает: она намерена расплатиться по счетам, отложить часть денег на будущее и поехать в отпуск.

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