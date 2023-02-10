Американец поймал на рыбалке щуку-мутанта: фото

Рыбак из американского штата Вермонт Кейден Херли выловил из пруда черную щуку с необычным окрасом чешуи, вызванным редким заболеванием. Соответствующая новость появилась на портале издания The Miami Herald.

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Кейден отправился на зимнюю рыбалку вместе с товарищами. Из лунки мужчина смог выудить щуку длиной около 60 сантиметров. Но ее внешний вид удивил рыбаков. Рыба была неестественного для нее кремового цвета, на одном ее боку красовалась ярко-желтая полоска. На теле щуки также мужчины заметили серые пятна.

Херли решил отпустить рыбу в пруд, но прежде сфотографировал. Снимки рыбак опубликовал в соцсетях.

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В комментариях люди предположили: щука стала мутантом из-за загрязнения окружающей среды и воды в частности.

Специалисты по охране дикой природы определили: рыба родилась с лейкизмом. Эта редкая мутация влияет на пигментацию наружного покрова, вызывая ее частичную утрату. Но лейкизм не равен альбинизму. У существ-альбиносов глаза красноватого или фиолетового оттенка.