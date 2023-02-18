Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
35 минут назад

Почему коты точат когти, когда видят хозяина: видео

Стелла Шмель

Кошки часто ведут себя странно, приводя в ступор хозяев. Так как эти животные, в отличие от собак, не очень явно показывают свои эмоции, возникло много мифов о том, что кошки эгоистичны и не привязываются к людям. Однако это не совсем так, просто некоторые знаки внимания от пушистых питомцев нам сложно распознать как любовь и привязанность.

Блогер рассказал, зачем на самом деле кошки начинают точить когти при виде хозяина.

В первую очередь, точение когтей является неплохой разминкой после сна, ведь всегда приятно потянуться после долгого отдыха. Но в основном коты точат когти, чтобы выпустить избыточные эмоции, которые они испытывают при виде хозяина. Именно так кошки проявляют свою радость и восторг от того, что любимый хозяин снова дома.

Интересные факты о кошках

Подробнее о том, почему кошки точат когти, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, какие кошки склонны к ожирению и кому давно пора на диету.

Безумный мир,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий