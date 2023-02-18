Кошки часто ведут себя странно, приводя в ступор хозяев. Так как эти животные, в отличие от собак, не очень явно показывают свои эмоции, возникло много мифов о том, что кошки эгоистичны и не привязываются к людям. Однако это не совсем так, просто некоторые знаки внимания от пушистых питомцев нам сложно распознать как любовь и привязанность.

Блогер рассказал, зачем на самом деле кошки начинают точить когти при виде хозяина.

В первую очередь, точение когтей является неплохой разминкой после сна, ведь всегда приятно потянуться после долгого отдыха. Но в основном коты точат когти, чтобы выпустить избыточные эмоции, которые они испытывают при виде хозяина. Именно так кошки проявляют свою радость и восторг от того, что любимый хозяин снова дома.

Подробнее о том, почему кошки точат когти, смотрите в видео.