Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
2 часа назад

Илон Маск посадил в кресло генерального директора Twitter собаку

Мира Маркина

Американский бизнесмен, генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск назначил нового ключевого сотрудника в компании Twitter. Фотографию генерального директора он разместил в социальных сетях на своей странице.

В кресле гендиректора оказался пес породы сиба-ину по кличке Флоки в черном свитере с высоким воротом.

Соцсети

«Новый генеральный директор Twitter просто великолепен. Намного лучше, чем тот другой парень!», — подписал Маск снимок.

Собаки, которые показывают чудеса маскировки

По мнению Маска, Флоки неплохо разбирается в цифрах, а также у нее есть свой стиль. Бизнесмен убежден, что пес «идеально подходит для этой работы».

Ранее мы рассказывали, едят ли белые медведи пингвинов.

Безумный мир,Видео,Илон Маск,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители