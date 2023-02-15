Американский бизнесмен, генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск назначил нового ключевого сотрудника в компании Twitter. Фотографию генерального директора он разместил в социальных сетях на своей странице.

В кресле гендиректора оказался пес породы сиба-ину по кличке Флоки в черном свитере с высоким воротом.

Соцсети

«Новый генеральный директор Twitter просто великолепен. Намного лучше, чем тот другой парень!», — подписал Маск снимок.

По мнению Маска, Флоки неплохо разбирается в цифрах, а также у нее есть свой стиль. Бизнесмен убежден, что пес «идеально подходит для этой работы».