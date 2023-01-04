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51 минуту назад

Собаки, которые показывают чудеса маскировки

Мария Каткова

Если вы думали, что только хамелеоны — мастера маскировки, то вы точно ошибались. Собаки оказались такими же искусными умельцами. Их точно можно взять с собой на шпионскую операцию, ведь они идеально сливаются с окружающим миром. Попробуйте найти на фото собак в галерее "Рамблера".

1/9 Попробуйте угадать, который из них игрушечный.
Фото: Соцсети
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2/9 "Спокойствие, только спокойствие!".
Фото: Соцсети
3/9 Казалось бы, что собака имеет обычный пятнистый окрас, но на самом деле он был позаимствован природой.
Фото: Соцсети
4/9 А этот ковер точно из искусственного меха?
Фото: Соцсети
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5/9 Нашли собаку?
Фото: Соцсети
6/9 Действительно многие узоры для тканей были позаимствованы у животных.
Фото: Соцсети
7/9 Аккуратнее с белыми собаками на снегу!
Фото: Соцсети
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8/9 Коровы что-то недопоняли.
Фото: Соцсети
9/9 А ваша собака умеет играть в прятки?
Фото: Соцсети

В подборке можно найти как случайные и смешные кадры, так и постановочные. Люди любят фотографировать своих питомцев в разных местах и ракурсах и всегда радуются, когда получается что-то забавное.

На самом деле, собаки не умеют прятаться и вливаться в окружающую среду. Это не предусмотрено их организмом. Собаки — хищники, поэтому потребность в маскировке у них отсутствует. Иногда эти животные могут прятаться от хозяев так, что те их часами ищут по квартире, но делают они это не специально — некоторые породы любят сидеть в укромных местах. То же самое касается котов и кошек. Они нападают, выжидая добычу, но, так как они — ночные животные, им не нужно прятаться или маскироваться. Для этого у них есть идеальное зрение, которого нет у них жертв.

Безумный мир,Фото,
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