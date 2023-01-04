Собаки, которые показывают чудеса маскировки

Если вы думали, что только хамелеоны — мастера маскировки, то вы точно ошибались. Собаки оказались такими же искусными умельцами. Их точно можно взять с собой на шпионскую операцию, ведь они идеально сливаются с окружающим миром. Попробуйте найти на фото собак в галерее "Рамблера".

На самом деле, собаки не умеют прятаться и вливаться в окружающую среду. Это не предусмотрено их организмом. Собаки — хищники, поэтому потребность в маскировке у них отсутствует. Иногда эти животные могут прятаться от хозяев так, что те их часами ищут по квартире, но делают они это не специально — некоторые породы любят сидеть в укромных местах. То же самое касается котов и кошек. Они нападают, выжидая добычу, но, так как они — ночные животные, им не нужно прятаться или маскироваться. Для этого у них есть идеальное зрение, которого нет у них жертв.