Наблюдения и исследования показывают, что для кошек зрение не является самым важным и основным способом получения информации об окружающей среде.

Ориентироваться в пространстве им помогают обоняние и острый слух. Также кошки активно используют вибриссы (усы), благодаря которым они отлично ориентируются даже в полной темноте. Несмотря на то, что видят кошки примерно в десять раз лучше людей, их зрение обладает специфическими особенностями, которые обусловлены строением глаза.