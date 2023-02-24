Людям сложно представить, каким образом кошки видят мир, который их окружает.
Наблюдения и исследования показывают, что для кошек зрение не является самым важным и основным способом получения информации об окружающей среде.
Ориентироваться в пространстве им помогают обоняние и острый слух. Также кошки активно используют вибриссы (усы), благодаря которым они отлично ориентируются даже в полной темноте. Несмотря на то, что видят кошки примерно в десять раз лучше людей, их зрение обладает специфическими особенностями, которые обусловлены строением глаза.
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