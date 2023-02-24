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57 минут назад

Как кошки на самом деле видят мир: видео

Стелла Шмель

Людям сложно представить, каким образом кошки видят мир, который их окружает.

Наблюдения и исследования показывают, что для кошек зрение не является самым важным и основным способом получения информации об окружающей среде.

Ориентироваться в пространстве им помогают обоняние и острый слух. Также кошки активно используют вибриссы (усы), благодаря которым они отлично ориентируются даже в полной темноте. Несмотря на то, что видят кошки примерно в десять раз лучше людей, их зрение обладает специфическими особенностями, которые обусловлены строением глаза.

Блогер рассказал, почему кошки близоруки, но хорошо разбираются в оттенках серого.

Японец "устал быть человеком" и решил стать волком

Подробности смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, почему кошки любят хлеб.

Безумный мир,Видео,
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