Пара по глупости потеряла крупный выигрыш

Семейная пара из Канады наказала сама себя и пострадала из-за собственного разгильдяйства. Как так вышло, пишет издание The Mirror.

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Жители канадского города Принс-Джордж, расположенного провинции Британская Колумбия, сыграла в лотерею и выиграла джекпот, но выигрыш получить не смогли.

Дело было так: Дэн и Сериз Льюис делали уборку в спальне и заметили коробку с вещами, которые остались после того, как все дружно отметили Рождество. Среди всяких мелочей они заметили билет моментальной лотереи. Оказалось, что они выиграли денежный приз в размере 100 тысяч американских долларов (что оставляет примерно 7,4 миллиона рублей).