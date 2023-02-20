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32 минуты назад

Одиночество заставило японца украсть тысячу праздничных открыток

Мира Маркина

Житель префектуры Хего (Япония) устроил охоту на праздничные поздравления японцев. За кражу тысячи открыток из почтовых ящиков теперь ему грозит тюрьма, сообщает Sora News.

Одиночество заставило японца совершить необычную кражу
Фото: UnsplashUnsplash

Подозреваемый – 38-летний японец (его имя не раскрывается) – был арестован 14 января. Мужчину поймали на взломе почтовых ящиков в многоквартирном доме. Он не стал отрицать вину. И спустя некоторое время мужчину отпустили.

Но буквально два дня спустя тот же японец оказался задержан. Вот только теперь он забрасывал открытки в ящики, а не забирал их. Свое поведение мужчина оправдал попыткой избавиться от чувства одиночества. Но у полиции другая версия.

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На каждой новогодней открытке, выпущенной Почтой Японии, есть шестизначный номер – на оборотной стороне. Он одновременно является лотерейным номером для участия в национальном розыгрыше, который как раз-таки проводится в середине января. Его победители выигрывают продукты или сертификаты на денежную сумму ($225).

Выиграл ли что-то воришка таким нечестным способом, не раскрывается.

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