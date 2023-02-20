Одиночество заставило японца совершить необычную кражу

Житель префектуры Хего (Япония) устроил охоту на праздничные поздравления японцев. За кражу тысячи открыток из почтовых ящиков теперь ему грозит тюрьма, сообщает Sora News.

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Подозреваемый – 38-летний японец (его имя не раскрывается) – был арестован 14 января. Мужчину поймали на взломе почтовых ящиков в многоквартирном доме. Он не стал отрицать вину. И спустя некоторое время мужчину отпустили.

Но буквально два дня спустя тот же японец оказался задержан. Вот только теперь он забрасывал открытки в ящики, а не забирал их. Свое поведение мужчина оправдал попыткой избавиться от чувства одиночества. Но у полиции другая версия.

На каждой новогодней открытке, выпущенной Почтой Японии, есть шестизначный номер – на оборотной стороне. Он одновременно является лотерейным номером для участия в национальном розыгрыше, который как раз-таки проводится в середине января. Его победители выигрывают продукты или сертификаты на денежную сумму ($225).

Выиграл ли что-то воришка таким нечестным способом, не раскрывается.