Самый распространенный цвет глаз у жителей Земли – карий, им обладают 79% людей на планете. А вот голубым цветом могут похвастаться всего 8% населения. Исследования показали, что все голубоглазые люди произошли от одного предка, который жил 6-10 тысяч лет назад.