Самый распространенный цвет глаз у жителей Земли – карий, им обладают 79% людей на планете. А вот голубым цветом могут похвастаться всего 8% населения. Исследования показали, что все голубоглазые люди произошли от одного предка, который жил 6-10 тысяч лет назад.
Сергей Малоземов рассказал, что такой цвет глаз появился вследствие мутации в гене HERC2, из-за чего темный коричневый пигмент в радужке начал "разбавляться" голубым.
Подробнее о том, можно ли назвать всех голубоглазых людей родственниками, смотрите в видео.
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