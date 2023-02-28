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47 минут назад

Правда ли, что все голубоглазые люди — родственники: видео

Стелла Шмель

Самый распространенный цвет глаз у жителей Земли – карий, им обладают 79% людей на планете. А вот голубым цветом могут похвастаться всего 8% населения. Исследования показали, что все голубоглазые люди произошли от одного предка, который жил 6-10 тысяч лет назад.

Сергей Малоземов рассказал, что такой цвет глаз появился вследствие мутации в гене HERC2, из-за чего темный коричневый пигмент в радужке начал "разбавляться" голубым.

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Подробнее о том, можно ли назвать всех голубоглазых людей родственниками, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как одиночество заставило японца совершить необычную кражу.

Безумный мир,Видео,ПРЕДОК,Сергей Малоземов,
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