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1 час назад

Мужчина месяц выживал в джунглях Амазонки, питаясь червями

Мира Маркина

Мужчина провел в джунглях Амазонки 31 день, питаясь червями. Об этом сообщает Independent.

Мужчина месяц выживал в джунглях Амазонки, питаясь червями
Фото: UnsplashUnsplash

30-летний Джонатан Акоста отстал от своих друзей во время охоты на севере Боливии и заблудился в джунглях.

По словам мужчины, ему удалось выжить, благодаря тому, что он ел червей, фрукты и пил дождевую воду, которую собирал в ботинки. Кроме того, в дикой природе Джонатану приходилось прятаться от ягуаров и пекари.

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Спасатели обнаружили мужчину обезвоженного и с вывихнутой лодыжкой. За месяц он потерял 17 килограммов. Брат пострадавшего рассказал, что у Джонатана оставался всего один патрон в ружье, он не мог ходить и был уверен, что никто не станет так долго его искать.

После месяца в джунглях мужчина решил отказаться от охоты. Полиция заявила, что опросит друзей выжившего, чтобы выяснить, как именно Джонатан потерялся.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что пропавший в океане мужчина питался неделями одним кетчуп и спасся с помощью зеркала.

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