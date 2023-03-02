Мужчина месяц выживал в джунглях Амазонки, питаясь червями

Мужчина провел в джунглях Амазонки 31 день, питаясь червями. Об этом сообщает Independent.

Фото: Unsplash Unsplash

30-летний Джонатан Акоста отстал от своих друзей во время охоты на севере Боливии и заблудился в джунглях.

По словам мужчины, ему удалось выжить, благодаря тому, что он ел червей, фрукты и пил дождевую воду, которую собирал в ботинки. Кроме того, в дикой природе Джонатану приходилось прятаться от ягуаров и пекари.

Спасатели обнаружили мужчину обезвоженного и с вывихнутой лодыжкой. За месяц он потерял 17 килограммов. Брат пострадавшего рассказал, что у Джонатана оставался всего один патрон в ружье, он не мог ходить и был уверен, что никто не станет так долго его искать.

После месяца в джунглях мужчина решил отказаться от охоты. Полиция заявила, что опросит друзей выжившего, чтобы выяснить, как именно Джонатан потерялся.