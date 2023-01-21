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1 час назад

Пропавший в океане мужчина питался одним кетчупом и спасся из-за зеркала

Диана Товсепова

54-летнего доминиканца Элвиса Франсуа в декабре унесло в океан из-за неблагоприятных погодных условий, когда он ремонтировал парусник недалеко от гавани на острове Сен-Мартен.

Пропавший в океане мужчина питался одним кетчупом и спасся из-за зеркала
Фото: UnsplashUnsplash

54-летний мужчина рассказал, что с трудом выживал 24 дня в одиночку в открытом море на лодке. Он смешивал кетчуп с водой, чесночным порошком и бульонными кубиками. Он также собирал дождевую воду в ткань, чтобы избежать обезвоживания.

"У меня не было еды. На лодке была только бутылка кетчупа, чесночный порошок и кубики бульона. Поэтому я смешал это с водой, чтобы выживать в море все 24 дня", — рассказал СМИ Франсуа.

Он вырезал на лодке слово «помощь», чтобы привлечь внимание пролетавших самолетов, но это не помогло.

И, несмотря на то, что он видел другие корабли во время своего приключения, ему не удалось привлечь их внимание, несмотря на то, что однажды он сам зажег огонь.

В какой-то момент мужчина даже был вынужден выпрыгнуть из своего судна, чтобы оно не затонуло, когда оно начало набирать воду.

В конце концов, однако, мистеру Франсуа удалось повернуть зеркало так, чтобы поймать солнечные лучи и отразить их в направлении пролетающего самолета. И его все-таки заметили:

"Примерно 15 января я увидел самолет. У меня было зеркало. Я подавал какие-то сигналы...

Я не знаю, как я выжил, но я жив. И я благодарен за это".

Экипаж самолета вскоре предупредил военно-морской флот, который организовал спасение.

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