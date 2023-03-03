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2 часа назад

Жительница Чикаго ежедневно ест туалетную бумагу из-за ксилофагии

Мира Маркина

В то время как многие из нас по утрам жаждут кофе или плитку шоколада, американка Кеша начинает свой день с бумаги. О необычном пристрастии жительницы Чикаго впервые рассказали в эфире телешоу «Моя странная зависимость» (TLC).

Американка ест бумагу из-за редкого расстройства
Фото: Кадр из телепрограммыКадр из телепрограммы

Ксилофагией называют расстройство, при котором у человека наблюдается повышенный аппетит к несъедобным предметам. Из-за него Кеша из Чикаго на протяжении вот уже 23 лет ест по половине рулона туалетной бумаги ежедневно.

«Мне нравится, как туалетная бумага ощущается на моем языке, как она растворяется, когда попадает на мой язык», — объяснила она.

Самой любимой бумагой 34-летней женщины остается двухслойная, так как она легче усваивается организмом. Однако Кеша призналась, что, если съест слишком много листов, то у нее возникают «спазмы в животе» и ей «трудно ходить в туалет».

Тяга Кеши настолько сильна, что женщина не выходит из дома без рулона туалетной бумаги и даже носит его с собой в кино на перекус вместо попкорна и снеков.

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Кеша рассказала, что зависимость появилась в подростковые годы, предположительно после психологической травмы. В шестом классе героиня программы оставила родной дом, чтобы жить с бабушкой и тетей.

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