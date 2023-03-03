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1 час назад

Схватка слона и крокодила попала на видео

Мира Маркина

Один из жителей Замбии стал очевидцем жестокой схватки слона и крокодила, видеоролик опубликовали на портале Latest Sightings.

53-летний Эммануэль Саути работает гидом, и плыл по реке в тот момент, когда прямо перед его лодкой развернулась настоящая битва.

Он признался, что испытывал очень странные эмоции, когда наблюдал за тем, как гигантский слон пытался освободить свой хвост из пасти крокодила.

По словам Саути, слон долго кружился вокруг себя, стараясь отбиться от пресмыкающегося, однако ему это удалось лишь тогда, когда крокодил на некоторое время ослабил хватку.

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Слон успешно выбрался на сушу, а гид и его группа в лодке остались в полном восхищении от увиденного. Эммануэль признался, что за всю его карьеру, такое он видел впервые и за это он очень любит свою работу.

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