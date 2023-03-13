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2 часа назад

Пчелы превратили дом семьи в огромный улей

Мария Кимакович

По стенам супругов Демпси, проживающих в Англии, начал в прямом смысле слова стекать мед, сообщает Mirror.

Пчелы превратили дом семьи в огромный улей
Фото: unsplashunsplash

Кейт Демпси рассказала, что сначала она заметила несколько темных пятен на стенах и на полу дома и приняла их за влажные. Но затем они с мужем в один из знойных летних дней увидели темную липкую субстанцию на стене спальни и удивились ее сладкому запаху.

Супруги обнаружили, что это был мед. Медом оказались и другие пятна на стенах и на полу дома.

Демпси решили понять, что происходит и аккуратно оторвали несколько досок с пола. Заглянув под половицы, супруги с удивлением обнаружили большие куски пчелиных сот и огромное количество меда.

Супруги признались, что никогда не видели ничего подобного. Они обратились в специальную фирму, чтобы очистить дом от меда, но сумма, которую потребовали за услуги, оказалась слишком велика для семьи. Демпси решили убрать соты и мед сами, прибегнув лишь к помощи друзей.

На то, чтобы убрать весь мед, не потревожив пчел, супругам и их помощникам потребовалось около четырех недель.

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Кстати, Демпси говорят, что пчелы их не тревожили, поэтому обнаружение меда за стенами и полом и оказалось для них полной неожиданностью.

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