Пара поссорилась из-за стрижки газона с помощью козы

Участник форума Reddit с ником Goat-rentor рассказал, как поссорился с женой из-за необычного способа убрать лишнюю траву на участке.

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По закону, лишняя трава на участках жильцов должна быть убрана. Автор публикации решил, что для этого отлично подойдет коза. Goat-rentor взял у знакомого животное в аренду (примерно за 20$ или полторы тысячи рублей) и привел лужайку в порядок. Однако супруга форумчанина не оценила креативное решение. Муж и жена поссорились.

Герой истории посетовал: теперь супруга предлагает нанять курицу для мытья окон, а лошадь – для доставки продуктов. По мнению женщины, решением использовать козу вместо газонокосилки муж выставил их семью «странными деревенщинами» перед соседями.

На Reddit форумчане поддержали автора истории. По их мнению, его жене стоит меньше обращать внимание на то, что скажут об их семье другие люди.

«Моя жена была бы в восторге от того, что раз в неделю у нее будет коза, которая будет стричь газон, чтобы ее можно было погладить», — написал один из комментаторов.

Goat-rentor признался, что не пользуется газонокосилкой, потому что не терпит ее шум, а также запах бензина и скошенной травы. Плюс ко всему ему тяжело с ней управляться из-за травмы плеча. Но не только ему. Жену он не подпускает к газонокосилке, потому что, пытаясь подстричь газон, женщина однажды упала в озеро.

Из-за ссоры с женой мужчина сомневается, насколько правильным было решение привлечь козу к работе на участке.