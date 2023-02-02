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3 часа назад

Мужчина купил постельное белье и нашел пугающее послание

Мира Маркина

Мужчина купил постельное белье и обнаружил на наволочке странное послание. Соответствующее фото он опубликовал на сайте Reddit. В комментарии к посту пользователи название послание пугающим.

Мужчина купил постельное белье и нашел пугающее послание
Фото: UnsplashUnsplash

Мужчина продемонстрировал в Сети ярлык с инструкцией по стирке наволочки, на котором было написано:

"Сделано в Китае, 100-процентный хлопок, стирать в холодной воде, не отбеливать, сушить в стиральной машине при низкой температуре, не спать, не покидать дом, они идут за вами".

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Автор поста отнес публикацию к разделу "Забавное", но некоторые пользователи посчитали ярлык жутким.

"Вы либо воспринимаете всерьез все, что написано на этом ярлыке, либо не воспринимаете ничего из этого всерьез. Чтобы убедиться, что никто не придет за мной, пока я буду спать, я бы расценил все как шутку и постирал бы эту вещь в горячей воде и высушил в стиральной машине при высокой температуре", –пояснил другой комментатор.

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