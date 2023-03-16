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52 минуты назад

Блогер случайно съел шоколадное яйцо за 918 тысяч рублей

Мира Маркина

Британский блогер Адам Дэвис случайно съел шоколадную конфету в виде пасхального яйца стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов (918 тысяч рублей). Видеоролик, на котором запечатлен этот момент, опубликован на YouTube-канале блогера.

Дэвис записывал ролик, находясь в машине. На кадрах видно, как он ест конфету Cadbury Creme Egg, выполненную в виде пасхального яйца.

Когда Адам опубликовал видео, его друзья заметили, что конфета окрашена в странный цвет. После этого Дэвис узнал, что съел призовую конфету и потерял крупную сумму.

Как выяснилось, компания Cadbury проводила акцию: в продажу выпустили всего 280 яиц, изготовленных наполовину из белого, наполовину из молочного шоколада. Тот, кому попалось такое яйцо, мог претендовать на выигрыш в 10 тысяч фунтов стерлингов.

Необычная тактика помогла мужчине выиграть в лотерею 50 тысяч долларов

По словам блогера, он был слишком голоден и даже не заметил, что конфета не совсем обычная. Дэвис обратился к Cadbury с просьбой выплатить ему хотя бы часть выигрыша, но пока не получил ответа.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что мужчина выиграл 51 миллион рублей, но потерял лотерейный билет.

Безумный мир,Видео,Адам Дэвис,
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