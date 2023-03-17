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3 часа назад

Сбежавшая обезьяна оторвала женщине ухо

Мира Маркина

В США домашняя обезьяна сбежала от хозяина и напала на женщину. Животное вырвала американке волосы и оторвала ухо. Об этом пишет KOKH.

Сбежавшая обезьяна оторвала женщине ухо
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Инцидент произошел 12 марта в городе Диксон, штат Оклахома. Женщина по имени Бриттани Паркер увидела в окне обезьяну, которая пыталась вломиться через дверь в ее дом, и вызвала сотрудников полиции. Когда она вышла на улицу, чтобы встретить правоохранительные органы, чужая обезьяна накинулась на нее, в результате чего пострадавшая потеряла клок волос и ухо, а еще получила многочисленные травмы лица. Теперь американка нуждается в операции.

После нападения на женщину обезьяна сбежала. Родственник Бриттани Паркер нашел животное и выстрелил в него. Владелец примата оказался неизвестен, однако, согласно законам, держать дома обезьян без разрешения нельзя.

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