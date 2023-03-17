Сбежавшая обезьяна оторвала женщине ухо

В США домашняя обезьяна сбежала от хозяина и напала на женщину. Животное вырвала американке волосы и оторвала ухо. Об этом пишет KOKH.

Инцидент произошел 12 марта в городе Диксон, штат Оклахома. Женщина по имени Бриттани Паркер увидела в окне обезьяну, которая пыталась вломиться через дверь в ее дом, и вызвала сотрудников полиции. Когда она вышла на улицу, чтобы встретить правоохранительные органы, чужая обезьяна накинулась на нее, в результате чего пострадавшая потеряла клок волос и ухо, а еще получила многочисленные травмы лица. Теперь американка нуждается в операции.