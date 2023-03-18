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2 часа назад

Скунсы захватили школу в Канаде и заставили детей уйти

Диана Товсепова

Учащиеся начальной школы канадского Виннипега были вынуждены покинуть свои классы из-за нашествия скунсов.

Скунсы захватили школу и заставили детей уйти
Фото: PxherePxhere

Учащиеся и сотрудники школы Stevenson-Britannia School были вынуждены покинуть школу, после того, как скунсы проникли в подвал здания.

«Сегодня в школе запах от скунсов был еще хуже, так как есть некоторые проблемы с устранением животных», — говорится в письме, размещенном на двери школы.

Уточняется, что в веществе, которое испаряют скунсы, токсинов нет, но его запах многим очень сложно переносить. Директор школы отметила, что скунсы все еще отлавливаются и перемещаются из школы.

При этом в здании уже установлены озоновые генераторы для фильтрации воздуха и внесены коррективы в систему отопления и вентиляции.

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