Мы привыкли думать о котах, как о милых домашних питомцах, но история, которая произошла в Таиланде, точно поменяет ваше представление о них.

В Таиланде кот ушел гулять на три дня, а владелец искал его все это время. Но, найдя своего любимого питомца, хозяин обнаружил на его шее записку. В сообщении для владельца говорилось, что его кот должен деньги за еду. Оказалось, что кот три дня жил у рыбного магазина и за это время съел три скумбрии, долг за которые и просила вернуть владелица магазина.