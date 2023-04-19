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1 час назад

Как кот ушел на три дня и вернулся в долгах: видео

Стелла Шмель

Мы привыкли думать о котах, как о милых домашних питомцах, но история, которая произошла в Таиланде, точно поменяет ваше представление о них.

Блогер @Gordey.bogdanov рассказал о том, как домашний кот вернулся домой с долгом.

В Таиланде кот ушел гулять на три дня, а владелец искал его все это время. Но, найдя своего любимого питомца, хозяин обнаружил на его шее записку. В сообщении для владельца говорилось, что его кот должен деньги за еду. Оказалось, что кот три дня жил у рыбного магазина и за это время съел три скумбрии, долг за которые и просила вернуть владелица магазина.

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Подробнее о том, как кот вернулся с долгом, смотрите в видео.

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Безумный мир,Видео,
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