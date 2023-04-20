Медведь в Канаде залез в автомобиль и выпил 69 банок газировки
В Канаде медведь проник в автомобиль и выпил ящик газировки. Об этом сообщает издание UPI.
По словам жительницы Канады Шэрон Росел, она проснулась от громкого лая собаки и обнаружила медведя, который разбил окно автомобиля и достал оттуда 69 банок диетической колы и апельсиновой газировки. Женщина собиралась продать товар, но теперь ей придется закупать его заново, а еще ремонтировать поврежденную медведем машину.
"Конечно, белый кожаный салон очень хорошо сочетается с апельсиновой газировкой", — сказала Шэрон Росел.
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