Медведь в Канаде залез в автомобиль и выпил 69 банок газировки

В Канаде медведь проник в автомобиль и выпил ящик газировки. Об этом сообщает издание UPI.

По словам жительницы Канады Шэрон Росел, она проснулась от громкого лая собаки и обнаружила медведя, который разбил окно автомобиля и достал оттуда 69 банок диетической колы и апельсиновой газировки. Женщина собиралась продать товар, но теперь ей придется закупать его заново, а еще ремонтировать поврежденную медведем машину.