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Хозяин надел камеры на своих котов, чтобы увидеть, чем они занимаются на прогулке: видео

Всем хозяевам наверняка было интересно, чем занимаются и как себя ведут их питомцы без присмотра.

Блогер @Gordey.bogdanov рассказал историю про хозяина двух котов, который из любопытства установил на ошейники своих питомцев камеры, чтобы наблюдать, чем они занимаются во время прогулки.

Из накопившихся видео получился настоящий экшен фильм: во время прогулок его коты забираются на крыши, прыгают по деревьям и ведут диалоги с другими котами.

Как оказалось, домашние питомцы ведут себя очень по-разному рядом с человеком и вне дома.

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Подробнее о том, чем занимаются коты во время прогулки, смотрите в видео.

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