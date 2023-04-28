В мире существует множество профессий, которые могут показаться странными и непонятными для большинства людей.

Знали ли вы, что некоторые люди работают "профессиональными вкусовыми тестировщиками". Они занимаются тестированием различных продуктов питания. Звучит неплохо, но такая работа не всегда связана с дегустацией привычной нам еды.

Блогер @Pravilnokak рассказал на своей странице в TikTok о существовании профессии дегустатора собачьего корма. Эти люди оценивают вкус, запах и текстуру продукта, а также помогают разработчикам улучшить его вкусовые качества. Эта профессия требует хорошего обоняния и чувствительных вкусовых рецепторов. Важно также уметь анализировать и описывать вкусовые характеристики продукта.

Подробнее об остальных необычных профессиях смотрите в видео.