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Необычные профессии, которые существуют в мире: видео

В мире существует множество профессий, которые могут показаться странными и непонятными для большинства людей.

Знали ли вы, что некоторые люди работают "профессиональными вкусовыми тестировщиками". Они занимаются тестированием различных продуктов питания. Звучит неплохо, но такая работа не всегда связана с дегустацией привычной нам еды.

Блогер @Pravilnokak рассказал на своей странице в TikTok о существовании профессии дегустатора собачьего корма. Эти люди оценивают вкус, запах и текстуру продукта, а также помогают разработчикам улучшить его вкусовые качества. Эта профессия требует хорошего обоняния и чувствительных вкусовых рецепторов. Важно также уметь анализировать и описывать вкусовые характеристики продукта.

Три самые жуткие профессии из прошлого

Подробнее об остальных необычных профессиях смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как люди просыпались вовремя до появления будильников.

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