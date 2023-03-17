Многие из существовавших в древности профессий сегодня кажутся опасными и пугающими. Прогресс сделал большинство производственных процессов безопасными для людей, но раньше все было совсем иначе.

Одно из таких занятий – рабочий на ступальном колесе. Подъемные краны появились сравнительно недавно, поэтому раньше для возведения высоких зданий использовались специальные ступальные колеса. Такие конструкции приводил в движение человек, находившийся внутри колеса. Часто весь этот механизм размещался на большой высоте. Так как конструкция была не особенно надежной, колеса часто падали, а рабочие при этом получали травмы или погибали.