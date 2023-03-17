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1 час назад

Три самые жуткие профессии из прошлого: видео

Стелла Шмель

Многие из существовавших в древности профессий сегодня кажутся опасными и пугающими. Прогресс сделал большинство производственных процессов безопасными для людей, но раньше все было совсем иначе.

Блогер @Siberianteacher рассказала о трех самых жутких профессиях, которые существовали в прошлом.

Одно из таких занятий – рабочий на ступальном колесе. Подъемные краны появились сравнительно недавно, поэтому раньше для возведения высоких зданий использовались специальные ступальные колеса. Такие конструкции приводил в движение человек, находившийся внутри колеса. Часто весь этот механизм размещался на большой высоте. Так как конструкция была не особенно надежной, колеса часто падали, а рабочие при этом получали травмы или погибали.

Какие профессии исчезли навсегда

Подробнее о других пугающих профессиях прошлого смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, зачем женщины в Средневековье сбривали брови.

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