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Врачи пришили пациенту ногу задом наперед и спасли его

Британские врачи из города Бирмингем ампутировали ногу пациенту, а затем пришили ее задом наперед, что спасло юноше жизнь. Об этом сообщает Daily Star.

Врачи пришили пациенту ногу задом наперед и спасли его
© Unsplash

14-летний Ибрагим Абдулрауфа получил травму во время игры в футбол. На следующий день он проснулся с невыносимой болью в ноге и его госпитализировали.

Спустя 1,5 месяца у подростка диагностировали рак кости. Специалисты предложили провести редкую операцию –ротационную пластику, в ходе которой средняя часть ноги удаляется, а нижняя пришивается задом наперед.

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Пациент согласился, потому что без операции рак мог распространиться дальше. Операция прошла успешно, а восстановление после него заняло три года. Сейчас Ибрагиму 22, он снова может ходить и благодарен врачам за их помощь.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что мужчина вырос на 45 сантиметров после операции на мозге.

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