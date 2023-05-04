Врачи пришили пациенту ногу задом наперед и спасли его

Британские врачи из города Бирмингем ампутировали ногу пациенту, а затем пришили ее задом наперед, что спасло юноше жизнь. Об этом сообщает Daily Star.

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14-летний Ибрагим Абдулрауфа получил травму во время игры в футбол. На следующий день он проснулся с невыносимой болью в ноге и его госпитализировали.

Спустя 1,5 месяца у подростка диагностировали рак кости. Специалисты предложили провести редкую операцию –ротационную пластику, в ходе которой средняя часть ноги удаляется, а нижняя пришивается задом наперед.

Пациент согласился, потому что без операции рак мог распространиться дальше. Операция прошла успешно, а восстановление после него заняло три года. Сейчас Ибрагиму 22, он снова может ходить и благодарен врачам за их помощь.