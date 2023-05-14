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Как собака заработала более 20 тысяч долларов: видео

Австралийская овчарка Иви стала известной благодаря своему необычному таланту – она умеет рисовать картины.

На странице @Petshopblog рассказали, что когда Иви было два года, ее хозяйка Лиза Кайт научила различать цвета и писать картины. Животное быстро усвоило уроки рисования. За семь лет собака сама создала несколько десятков картин.

Цены на произведения Иви достигают 500 долларов, а поклонники ее творчества есть в разных уголках мира. За годы занятий живописью картины творчества Иви принести более двадцати тысяч долларов прибыли.

Заработок от продажи идет на благотворительность – на помощь бездомным животным и на лечение больных детей. Таким образом, Иви не только радует своих поклонников своим талантом, но и помогает нуждающимся.

Как кошка заработала почти 100 млн долларов

Подробнее о том, как собака научилась рисовать и сколотила целое состояние, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, где находится второй нос у собак.

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