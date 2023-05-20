Многие хозяева кошек наверняка интересовались, видят ли их пушистые питомцы сновидения во время беспокойного сна, ведь в среднем эти животные спят по 15-20 часов в сутки.

На канале @Petshopblog рассказали, что кошки точно так же, как и люди, могут видеть сны. Их мозг также проходит через различные стадии сна, включая БГД, которая является фазой, связанной со сновидениями.

Исследования показывают, что кошки видят сны о том, что они делали в течение дня. Но это, конечно же, не точно, ведь рассказать о своих сновидениях кошки не могут.

Подробнее о том, какие сны видят кошки, смотрите в видео.